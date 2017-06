"To jest rzeczywiście taki dzień, w którym ja się cieszę, że po raz kolejny mogę tutaj być z waszym środowiskiem i po to, żeby powiedzieć: dziękuję, bo mam takie poczucie, że to jest przede wszystkim mój obowiązek jako prezydenta RP" - mówił prezydent.

"To państwo jesteście społeczeństwem obywatelskim" - podkreślił.

Prezydent stwierdził, że jeśli społeczeństwo obywatelskie to są ludzie, którzy gromadzą się po to, żeby myśleć o poważnych sprawach ojczyzny, dyskutować, debatować, to są nimi obecni na spotkaniu członkowie Klubów Gazety Polskiej.

"Za to ogromnie dziękuję. Ja nie wiem, czy ci przedstawiciele liberalnej lewicy, którzy do tego nawoływali, chcieli właśnie, żeby tak społeczeństwo obywatelskie w ich rozumieniu wyglądało, ale mam nadzieję, że tak" - powiedział Duda.

"Bo właśnie tak w moim przekonaniu społeczeństwo obywatelskie powinno wyglądać" - dodał.

Prezydent podkreślił, że po raz piaty uczestniczy w spotkaniach Klubów Gazety Polskiej.

"Z radością przyjechałem do was, dlatego że to są zawsze bardzo miłe spotkania, to są takie spotkania, po których rzeczywiście chce się służyć ojczyźnie i po których człowiek ma taki dodatkowy do tej służby zapał" - zaznaczył prezydent.

"Myślę sobie - jeżeli czasem masz chwile zwątpienia, jeżeli czasem masz takie chwile załamania, które przychodzą na człowieka, to spotkaj się z Klubami Gazety Polskiej, to będziesz rozumiał, jak bardzo ważna jest twoja służba" - dodał.