Zderzył się tramwaj linii nr 25 z autobusem linii 107. "Na tę chwilę mamy 10 osób poszkodowanych, ale to może się zmienić" - powiedział Świstak.

Dodał, że w tym miejscu są bardzo duże utrudnienia w ruchu. "Apelujemy do kierowców, by - jeśli tylko to możliwe - omijali rejon wypadku" - dodał.

W związku z wypadkiem ZTM na stronie internetowej poinformowała o utrudnieniach w kursowaniu tramwajów linii 4, 15, 18, 35 i autobusów - 102, 105, 107, 128, 175, 520.

Składy są kierowane na objazdy: linia 4: Pl. Zbawiciela - Nowowiejska - Al. Niepodległości - Al. Jana Pawła II - Al. Solidarności, linie 15 i 18: Gen. Andersa - Stawki - Al. Jana Pawła II - Al. Niepodległości - Nowowiejska, linia 35: Al. Jana Pawła II - Al. Niepodległości - Nowowiejska.