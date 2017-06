TVN24 podała we wtorek, że - wbrew wcześniejszym informacjom - policjanci mieli widzieć film z paralizatora użytego wobec Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu już dwa tygodnie po jego śmierci. Według stacji, tak wynika z odpowiedzi, jaką otrzymał w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeszcze w maju - jak zauważyła TVN24 - komendant główny policji zaprzeczał jakoby policja miała dostęp do filmu. Zapis nagrania z paralizatora TVN24 ujawniła w maju.

"Wczoraj dowiedzieliśmy się, że komendant główny policji po prostu kłamie, próbując ukryć prawdę o tym, co wydarzyło się na komisariacie we Wrocławiu i co działo się potem z wyjaśnieniem tej sprawy przez cały rok. Komendant główny policji mówił, że policja nie znała sprawy, że nie miała dostępu do materiałów, do nagrania filmu z tasera. Wszystko okazało się nieprawdą" - mówił na środowej konferencji prasowej szef klubu PO Sławomir Neumann.

Jako "niebywałą rzecz" polityk określił "tuszowanie" sprawy śmierci Igora Stachowiaka nie tylko tuż po samym zdarzeniu, ale także po ujawnieniu zapisów z policyjnego paralizatora. "To jest rzecz niebywała i obciążająca dzisiaj oczywiście ministra (SWiA) Mariusza Błaszczaka i (wiceministra SWiA) Jarosława Zielińskiego, ale także komendanta głównego policji. Nie wyobrażam sobie, żeby komendant główny policji, złapany na takim kłamstwie, w tam ważnej, bulwersującej sprawie, mógł pełnić tę funkcję dalej" - zaznaczył Neumann.

Wyraził też nadzieję, że w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się wnioskiem PO o odwołanie szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. "Pytam się pani premier Szydło, co jeszcze się musi wydarzyć, co jeszcze musi ujrzeć światło dzienne, jakie fakty ukrywane jeszcze przez ministrów Błaszczaka, Zielińskiego, czy Szymczyka, żeby zdecydować się odsunąć tych ludzi od pełnienia takich funkcji?" - mówił szef klubu PO.

Igor Stachowiak został zatrzymany na wrocławskim rynku w maju ub.r. Według funkcjonariuszy, mężczyzna był agresywny i dlatego użyli paralizatora. Po przewiezieniu na komisariat stracił przytomność i pomimo reanimacji zmarł. Sprawa wróciła po wyemitowaniu reportażu w TVN24, gdzie m.in. pokazano zapis z kamery paralizatora, którego kilkakrotnie użyto wobec mężczyzny.