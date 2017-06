Francja: Macron i May rozmawiali o Brexicie i współpracy ws. bezpieczeństwa

Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął we wtorek w Paryżu brytyjską premier Theresę May.źródło: PAP/EPA autor zdjęcia: ETIENNE LAURENT

Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął we wtorek w Paryżu brytyjską premier Theresę May. Tematem ich rozmowy był m.in. termin rozpoczęcia negocjacji ws. Brexitu oraz współpraca ws. bezpieczeństwa. May zapewniła, że rozmowy nt. Brexitu rozpoczną się w przyszłym tygodniu.