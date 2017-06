Japonia: Apel rządu, by nie nazywać Morza Japońskiego Morzem Wschodnim

Japoński rząd apeluje do swoich obywateli przebywających za granicą, by zgłaszali do placówek dyplomatycznych przypadki nazywania Morza Japońskiego Morzem Wschodnim. Tokio walczy z Seulem o ujednolicenie nazwy na mapach na całym świecie.