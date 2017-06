W czwartek wieczorem odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkami Sejmu - Markiem Kuchcińskim i Senatu - Stanisławem Karczewskim. Politycy rozmawiali ok. dwóch godzin o kwestiach związanych z referendum konsultacyjnym w sprawie konstytucji. W spotkaniu wziął też udział Paweł Mucha.

"To było bardzo dobre spotkanie, bardzo dobra rozmowa, która obejmowała zarazem sprawy bieżące, polityczne, które marszałkowie sygnalizowali, które były także przedmiotem rozmowy. Ale główne zakresy merytorycznej rozmowy to była kwestia potwierdzenia przez pana prezydenta tej informacji (...) czyli kontekst organizacji w dniu obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r. konsultacyjnego referendum konstytucyjnego, które byłoby podsumowaniem pierwszego etapu prac nad nową ustawą zasadniczą" - powiedział Mucha dziennikarzom po zakończeniu spotkania.

Według niego podczas rozmowy prezydent poinformował marszałków Sejmu i Senatu, że chciałby, aby "w toku pogłębionych konsultacji, dyskusji, rozmowy, która będzie się toczyć i z panami marszałkami, ale też na forum publicznym pomiędzy społeczeństwem a panem prezydentem, wypracować zakres zagadnień, które będą podstawą sformułowania pytań referendalnych". "I te rozstrzygnięcia w zakresie pytań referendalnych byłyby podstawą do dalszych prac nad ustawą zasadniczą, jeśli byłaby taka wola obywateli, Polaków, potwierdzona przez rozstrzygnięcie referendalne" - dodał Mucha.

Jak poinformował, podczas spotkania mówiono także "o kwestiach prawnych, organizacyjnych, technicznych", relacjonowano też przebieg rozmów prowadzonych przez Kancelarię Prezydenta z PKW.

"To, co najmocniej wybrzmiało, to jest deklaracja pana prezydenta, że taka jest jego wola i taką wolę podtrzymuje, żeby referendum było przeprowadzone 11 listopada 2018 r., tak jak to prezydent wcześniej zapowiadał. Przez to spotkanie rozpoczął się dialog jeśli chodzi o władzę ustawodawczą, ale ten dialog jest cały czas kontynuowany i prowadzony" - powiedział Mucha.