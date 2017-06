"Na dzień dzisiejszy zanotowano 101 820 osób podejrzanych o cholerę; w 19 prowincjach zmarło na nią od 27 kwietnia 789 osób" - podał rzecznik WHO Tarik Jaszarević.

Źródła rządowe poinformowały tego dnia, że drogą lotniczą ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich trafiło do Adenu 50 ton lekarstw przeciwko cholerze. Emiraty Arabskie wchodzą w skład koalicji arabskiej pod kierownictwem Arabii Saudyjskiej, wspierającej siły lojalne wobec oficjalnych władz w wojnie z szyickimi rebeliantami Huti.

Jemen jest pogrążony w chaosie od 2011 roku, kiedy to społeczna rewolta położyła kres wieloletnim dyktatorskim rządom prezydenta Alego Abd Allaha Salaha. Tylko południowa część kraju wraz z Adenem podlega rządowi prezydenta Abd ar-Raba Mansura al-Hadiego. Jednak jego władza jest w znacznej mierze iluzoryczna, co wykorzystują aktywne na południu i częściowo wschodzie kraju dżihadystyczne Państwo Islamskie (IS) i Al-Kaida.

Huti kontrolują Sanę oraz terytoria na północy i zachodzie kraju.

W końcu maja mediator ONZ pomiędzy stronami walczącymi w Jemenie na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa poinformował, że nie osiągnięto porozumienia w sprawie wznowienia negocjacji pokojowych.

Z powodu wojny w kraju państwowy system ochrony zdrowia i system sanitarny Jemenu znacznie się pogorszył.

Naser al-Argaly, wiceminister zdrowia w rebelianckim rządzie w Sanie, powiedział w czwartek, że to koalicja arabska prowadząca ofensywę przeciwko Huti, doprowadziła do zniszczenia w kraju infrastruktury medycznej.

Wojna domowa, w której zginęło ponad 10 tys. osób, a ponad 45 tys. zostało rannych, spowodowała też poważny kryzys humanitarny w Jemenie. Według ONZ około 19 mln osób, czyli prawie dwie trzecie ludności, potrzebuje pilnie pomocy; 17 mln z nich cierpi głód.

Cholera to ostra bakteryjna choroba przewodu pokarmowego wywoływana przez spożycie skażonej wody i jedzenia, objawiająca się m.in. silną biegunką. W ciągu zaledwie kilku godzin może doprowadzić do śmierci z odwodnienia.