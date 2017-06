Nowoczesna o wnioskach do TK: Doprowadzą do chaosu prawnego

Pismo marszałka Sejmu, wnioski prokuratora generalnego oraz posłów PiS do TK doprowadzą do chaosu prawnego; Widać, że PiS "przejął" Trybunał by chronić interes partyjny - powiedziała w czwartek w Sejmie posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.