W ostatnich dniach w tej sprawie zatrzymano cztery osoby - przypomniał dział prasowy PK. Według nieoficjalnych informacji PAP zbliżonych do śledztwa są wnioski o areszt dla tych osób.

Śledztwo dotyczy wieloosobowej grupy przestępczej, zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur VAT i ich sprzedażą, w celu zaniżania zobowiązań podatkowych, a także przywłaszczania pieniędzy i wyłudzania środków unijnych – zaznaczyła PK.

Prokuratura podała, że zatrzymani przez CBA na polecenie prokuratora we wtorek to Artur J., Krzysztof M. oraz Jan C. – poseł na Sejm VII Kadencji. Jak podawały media, C. obecnie prowadzi pod Kielcami firmę budowlaną; w 2011 r. został wybrany posłem na Sejm jako lider świętokrzyskiej listy Ruchu Palikota, w ostatnich startował z listy SLD.

Zatrzymanym prokurator zarzucił uszczuplenia podatkowe na łączną kwotę około 60 mln zł oraz pranie brudnych pieniędzy, o wartości ok. 14 mln zł. PK podała, że zatrzymany w środę w tej sprawie to Maksymilian G., któremu prokurator zarzucił mu sprawstwo kierownicze przy przestępstwach zarzuconych Krzysztofowi M. i Arturowi J. Według nieoficjalnych informacji PAP chodzi o jednego z byłych wiceprezesów koncernu energetycznego Enea.

Przestępstwa zarzucone podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności – zaznaczył Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.(PAP)

ago/ ban/ malk/