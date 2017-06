ETPCz: Jeden z b. szefów Jukosu ma otrzymać ok. 15 tys. euro odszkodowania

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł we wtorek, że za naruszenie prawa do sprawiedliwego procesu Rosja ma wypłacić ok. 15 tys. euro Aleksiejowi Piczuginowi, jednemu z b. szefów koncernu naftowego Jukos, skazanemu na dożywocie za zorganizowanie kilku morderstw.