Kaczyński uczestniczył w niedzielę w uroczystości poświęcenia zmodernizowanego Panteonu Pamięci Narodowej, który znajduje się obok kościoła Wszystkich Świętych w Starachowicach. Znajdują się w nim tablice zamontowane na granitowych cokołach, poświęcone ważnym wydarzeniom w historii Polski (m.in. formacjom partyzanckim, robotnikom Sierpnia 80, ofiarom stanu wojennego, Lecha Kaczyńskiego, jego żony Marii i ofiarom katastrofy smoleńskiej)oraz ludziom zasłużonym dla Starachowic i kraju (m.in. Jadwigi Kaczyńskiej (matki Lecha i Jarosława Kaczyńskich), prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz Przemysława Gosiewskiego. W centrum Panteonu stoi ośmiometrowy krzyż.

„Chciałbym przede wszystkim podziękować, podziękować Bogu, za 80 lat tej parafii, w której kiedyś uczęszczała do kościoła, ale także uczyła się religii i współpracowała z ks. Słabym jako duszpasterzem miejscowego podziemia, moja świętej pamięci mama” – podkreślił Kaczyński, który dziękował też wszystkim osobom, które przyczyniły się do odnowienia Panteonu.

„Chciałbym wyrazić nadzieję, ze to miejsce, ten kościół będzie ciągle, tak jak był przed laty, bardzo ważnym w tym mieście, dla tej ziemi, że będzie prowadził tę działalność, która prowadzi nas do zbawienia. Ale będzie także ważnym miejscem w życiu społecznym. Bo przecież taką rolę dzisiaj, przed laty i mam nadzieję - w przyszłości - Kościół w Polsce odgrywa i będzie odgrywał” – podkreślił Kaczyński, który dodał, że to specyficzna cecha naszego życia społecznego i narodowego.

„Są tacy, którzy z tego powodu bardzo boleją, ale jestem przeświadczony, że to jest jeden z fundamentów naszej tożsamości, naszego sposobu życia, że to jest jeden z fundamentów polskości. Budujcie ten fundament dla Kościoła i dla Polski” – zaapelował do zebranych szef PiS.