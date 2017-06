"Moje myśli, pełne współczucia i solidarności, są w tej chwili skierowane ku naszym brytyjskimi przyjaciołom i wszystkim mieszkańcom Londynu" - powiedziała Merkel.

"Łączy nas dziś ponad granicami uczucie przerażenia i żałoby, lecz także determinacja" - zaznaczyła szefowa niemieckiego rządu. Merkel zapewniła, że Niemcy będą "zdecydowanie" wspierać Wielką Brytanię w walce z wszelkimi przejawami terroryzmu.

Co najmniej sześć osób zginęło, a ok. 50 trafiło do szpitala w wyniku zamachu terrorystycznego, do którego doszło w sobotę w Londynie. Zamachowcy wjechali samochodem w pieszych na moście London Bridge, a następnie zaatakowali za pomocą noży ludzi w pobliżu targu Borough Market. Wszyscy trzej napastnicy zostali zastrzeleni przez policję.