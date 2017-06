Polska została wybrana na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na kadencję 2018-2019. W głosowaniu w ZO uzyskała 190 głosów; dwa państwa wstrzymały się od głosu.

W przesłanym PAP komunikacie MSZ do wyboru Polski odniósł się szef polskiej dyplomacji. Jak podkreślił, wybór Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ to "zwieńczenie kilkuletnich starań polskiego rządu".

"To duże zwycięstwo polskiej dyplomacji i ważny sukces w naszej polityce zagranicznej" – ocenił minister, cytowany w komunikacie. Zaznaczył, że wynik piątkowego głosowania stanowi ponadto "potwierdzenie, że podmiotowa polityka zagraniczna przynosi sukcesy". "Zaczynamy działać globalnie, nie boimy się poważnych wyzwań" – dodał Waszczykowski. (PAP)