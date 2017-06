Czasami zdarza się tak, że dzieci i młodzież dostają propozycje do grania w nowym serialu, filmie, reklamie lub zwłaszcza dziewczyny do bycia modelką. Zazwyczaj rodzice je przyjmują a dziecko jest zadowolone czasami ich nie przyjmują albo je przyjmują nie pytając dziecka o jego zdanie. Ostatni przypadek jest dosyć popularny. Wtedy rodzicom nie przeszkadza to, że ich córka lub syn nie chodzą do szkoły i się nie uczą przecież zarabiają i ich nazwisko staje się znane ale zaraz czy ktoś się zapytał co o tym sądzi ich dziecko? No właśnie na tym polega problem. Oczywiste jest to, że dla niektórych nie chodzenie do szkoły i sława jest super ale rodzice im nie pozwalają, lecz gdy rodzice to popierają i zbierają zyski, takie dzieci staja się zepsute i po prostu głupie. Dopóki dzieci uzupełniają swoje braki i na dodatek poprzez prace rozwijają swój umysł dodatkowo jest to do zaakceptowania ale według mnie nie inaczej.

Niestety mieć wybór praca lub szkoła, sława lub obyczajowość dla niektórych dzieci to marzenie. W Afryce Subsaharyjskiej aż 29% (48 milionów) dzieci jest zmuszonych do pracy, w Azji 19%. Dzieci już od 5 roku życia muszą zarabiać na swoje własne utrzymywanie. Pracują w strasznych warunkach, które szkodzą ich zdrowiu i łapią przez nie niebezpieczne choroby atakujące ich osłabione ciała powodujące śmierć. Dostają grosze a pracują całe dnie w fabrykach np. produkujących ubrania które właśnie macie na sobie. Jak się ma 5-9 lat to się nie rozumie jeszcze pewnych rzeczy i nie jest się chętnym pracować wtedy tata lub mama tłumaczy tak powinno być ale nie zawsze tak jest i rodzice cię zmuszają siłą. Dla chłopców jest wiele form pracy na zarobienie ale dla dziewczynek istnieje jeden dosyć znany zwany prostytucją. Młode dziewczynki są zmuszane do prostytucji gdzie się zarażają wszelkimi chorobami wenerycznymi. Generalnie dla Afryki i Azji sytuacja jest tragiczna, nie dość, że dzieci zarobią pieniądze przyniosą je do domu po całym dniu pracy tak jak każdy członek rodziny, to kilka dni później jako efekt tej pracy umierają na choroby które w trakcie robót ich osłabione ciała zaatakowały.

Wybór dla takich dzieci jest zarobieniem na jedzenie lub śmierć z głodu a o edukacji mogą jedynie pomarzyć. Jak jesteś dzieckiem i mama lub tata cie prosi o posprzątanie pokoju, wypakowanie zmywarki, posprzątanie po obiedzie lub wyprowadzenie psa na spacer co zazwyczaj zajmuje godzinę czy półtorej to porównaj to do 8 godzin pracy fizycznej w strasznych warunkach.