Turcja: Szef MSZ: rozważymy otwarcie Incirlik, gdy Berlin poczyni pozytywne kroki

Szef MSZ Turcji Mevlut Cavusoglu oświadczył we wtorek, że obecnie wciąż nie jest możliwe wpuszczenie niemieckich deputowanych do bazy Incirlik, by odwiedzili niemieckich żołnierzy. Zastrzegł jednak, że Ankara może to rozważyć, jeśli Berlin poczyni "pozytywne kroki".