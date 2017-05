Jak poinformował we wtorek PAP oficer prasowy łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Jędrzej Pawlak, pali się hala o powierzchni ok. 700 m kw. W gaszeniu pożaru biorą udział zarówno strażacy zawodowi jak i z okolicznych OSP.

Według Pawlaka warunki do gaszenia są trudne, bo w hali znajdują się tekstylia. "Pożar przygasa, a za chwilę rozpala się na nowo, w innym miejscu tli się" - mówi. Według niego akcja może potrwać co najmniej do południa.

W związku z pożarem zablokowany jest fragment DK nr 71 na odcinku między ul. Konstantynowską a Piłsudskiego w Pabianicach. (PAP)