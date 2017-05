W połowie maja Komisja Europejska zagroziła rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa UE, jeśli Polska, Węgry i Austria do czerwca nie przystąpią do relokacji uchodźców zgodnie z unijnym planem. Następnie Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie Unii do wywiązania się z tych zobowiązań.

W rozmowie z włoską agencją prasową Tajani powiedział: "Parlament Europejski stwierdził bardzo wyraźnie, że decyzje w sprawie relokacji muszą być przestrzegane, wnioskując przy tym o wszczęcie procedury w sprawie naruszenia prawa wobec krajów, które do tej pory się z tego nie wywiązują".

Powtórzył swą wcześniejszą zapowiedź, że PE będzie czuwał, aby decyzje zmierzały w tym kierunku.

Wcześniej o sprawie tej Antonio Tajani mówił w wywiadzie dla "Corriere della Sera", w którym oznajmił: rezolucja "została przegłosowana przewagą ponad dwóch trzecich głosów. To bardzo szeroka większość".

"To sygnał, którym zachęcamy także Komisję Europejską, aby zrobiła to, co jest jej obowiązkiem: by otworzyła procedurę naruszenia prawa wobec tych krajów, które nie respektują porozumienia" o relokacji - dodał przewodniczący PE. (PAP)