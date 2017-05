W związku z wydarzeniami sprzed roku, szef MSWiA odwołał w poniedziałek komendanta dolnośląskiej policji, jego zastępcę ds. prewencji oraz komendanta miejskiego we Wrocławiuźródło: ShutterStock

Pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji we Wrocławiu został odwołany ze stanowiska – dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do sprawy. To kolejna dymisja w związku ze śmiercią Igora Stachowiaka.