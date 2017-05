Lider opozycyjnych laburzystów Jeremy Corbyn oświadczył, że rozmawiał z premier Theresą May i ustalili, iż zawieszą kampanie. Wcześniej takie kroki zapowiedzieli m.in. Liberalni Demokraci i Szkocka Partia Narodowa.

"Jestem przerażony straszliwymi wydarzeniami w Manchesterze ostatniej nocy. Myślami jestem z rodzinami i przyjaciółmi tych, którzy zginęli lub zostali ranni" - oświadczył Corbyn.

Premier May oznajmiła wcześniej, że konserwatywny rząd "pracuje, aby ustalić szczegóły tego, co jest traktowane przez policję jako przerażający atak terrorystyczny" i dodała, że "wszystkie nasze myśli są z ofiarami i rodzinami tych, którzy zostali poszkodowani". W wybuchu w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena, tuż po zakończeniu koncertu amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande, zginęło co najmniej 19 osób, a 59 zostało rannych.