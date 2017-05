Premier May: Rząd pracuje nad ustaleniem szczegółów ataku w Manchesterze

Służby prasowe szefowej rządu poinformowały również, że we wtorek rano odbędzie się posiedzenie sztabu kryzysowego COBRA w sprawie poniedziałkowego atakuźródło: ShutterStock

Brytyjska premier Theresa May zapewniła w oświadczeniu wydanym z poniedziałku na wtorek, że rząd "pracuje, aby ustalić szczegóły tego, co jest traktowane przez policję jako przerażający atak terrorystyczny" na halę Manchester Arena, w którym zginęło co najmniej 19 osób.