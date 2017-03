Gośćmi specjalnymi Kongresu będą premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej. Polskę reprezentować będzie Beata Szydło, Węgry - Viktor Orban, Słowację - Robert Fico i Czechy - Bohuslav Sobotka. Szefowie rządów wezmą udział w jednym z paneli Kongresu.

W trakcie Kongresu ma być podpisana "Deklaracja Warszawska".

Głównym organizatorem Kongresu jest Polski Fundusz Rozwoju.

Na Kongres są zaproszeni m.in. przedstawiciele innowacyjnych firm z krajów V4, start-upów i organizacji pozarządowych.

Jak informuje PFR, wśród prelegentów znajdą się m.in. wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Gościem będzie także prof. Mariana Mazzucato z Uniwersytetu Sussex, autorka książki "Przedsiębiorcze Państwo", w której wyjaśnia, dlaczego państwo powinno być aktywne w gospodarce, jaką rolę na rynku powinno odgrywać, oraz dlaczego to wszystko jest ważne z perspektywy innowacyjności gospodarki. Przedmowę do polskiego wydania napisał wicepremier Morawiecki. Podczas Kongresu wicepremier Morawiecki ma spotkać się z autorką książki.

Ponadto, wśród prelegentów wystąpią także prezes YouTube Susan Wojcicki czy prof. Linnar Viik, członek Rady e-Government Estonii i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Kongres Innowatorów zapowiedziała premier Beata Szydło we wrześniu podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśla, że Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniej to "najistotniejsze spotkanie w ramach prezydencji polskiej w Grupie Wyszehradzkiej". Dodała, że zainteresowanie Kongresem "przerosło oczekiwania", udział w nim wyraziło wiele ambasad spoza V4.

Jak mówi Emilewicz, premierzy wszystkich państw Wyszehradzkiej czwórki zaangażowali się w Kongres mocno. "Przywożą ze sobą swoje perły, diamenty, które będą podbijać rynki globalne w najbliższym czasie. W czasie Kongresu, w Parku Innowacji, będzie można te spółki obejrzeć. Będzie to też próba rozmowy o najważniejszych z perspektywy polityki zadaniach o innowacji, które łącza państwa Grupy i które chciałby wspólnie promować na forum Unii Europejskiej. Ilość absolwentów studiów technicznych w Grupie Wyszehradzkiej jest wyższa, niż tych samych absolwentów w Stanach Zjednoczonych" - podkreśliła wiceminister.

Podczas Kongresu, w Parku Innowacji, swoje stoiska będą prezentować start-upy z państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak poinformował PFR, wśród nich znajdą się m.in. projekt HyperPoland – polski pomysł stworzenia superszybkiej kolei hyperloop, który podczas Hyperloop Design Weekend w Teksasie zdobył duże uznanie jako jeden z najbardziej kompleksowych i innowacyjnych. Ponadto, wśród wystawców znajdą się takie projekty jak: Autenti.com - platforma do akceptacji dokumentów drogą elektroniczną, która ma usprawnić ich elektroniczny obieg; Bivrost, który tworzy oprogramowanie i sprzęt umożliwiające odtwarzanie i streamingowanie wideo w 360 stopniach; Abyss Glass z Katowic tworzący lustra, które będą działać jak ekran tabletu lub smartfona.

Jak powiedziała Emilewicz, podczas Kongresu zostanie podpisana "Deklaracja Warszawska" w sprawie innowacyjności naszego regionu. "W ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, utworzona zostanie specjalna linia na sfinansowanie programu grantów dla organizacji badawczych oraz małych i średnich przedsiębiorstw z formatu Grupy Wyszehradzkiej. Wszyscy identyfikujemy podobny problem: mamy wybitne zespoły badawcze, mamy całkiem niezłą infrastrukturę naukowo-badawczą, ale ciągle nie przekłada się to np. na sukces w sięganiu po granty europejskie" - dodała Emilewicz.

Zaznaczyła, że w deklaracji nie ma mowy o tym, jaka kwota ma być konkretnie dedykowana na te projekty badawczo-rozwojowe. Fundusz ma wpierać powstanie łączonych grup badawczo-rozwojowych z państw V4.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund – IVF) powstał na mocy podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 Statutu i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej. Ma status organizacji międzynarodowej, której Sekretariat znajduje się w Bratysławie. Nadzór nad działaniami IVF należy do kompetencji państw członkowskich, które pełnią roczną rotacyjną prezydencję, niezależnie od przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. prezydencję w IVF sprawuje Słowacja. Do głównych zadań Funduszu należy m.in. budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich. Fundusz prowadzi programy grantowe, programy stypendialne. W 2017 r. fundusz dysponuje 8 mln euro na dofinansowanie projektów.

Grupa Wyszehradzka jest nieformalną, regionalną formą współpracy czterech państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Za datę jej powstania przyjmuje się 15 lutego 1991 r. Prezydencja w Grupie pełniona jest na zasadzie rotacji i trwa rok. Od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. prezydencję w Grupie sprawuje Polska.

Pełny program Kongresu jest dostępny pod adresem: http://ceeinnovatorssummit.pl/#program.