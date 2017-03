Jeden z zatrzymanych w wyniku pracy operacyjnej policjantów, 66-letni mężczyzna, umawiał się przez internet na spotkanie z 10-letnią dziewczynką i przesyłał jej zdjęcia pornograficzne. Z kolei u 41-latka znaleziono treści pornograficzne z udziałem dzieci, związane z prezentowaniem przemocy i zoofilią.

Jak poinformował PAP st. asp. Dariusz Łach z zespołu prasowego małopolskiej policji, 66-letni mieszkaniec gminy Klucze nawiązał przez internet kontakt z 10-latką z powiatu olkuskiego. Za pośrednictwem portali społecznościach i komunikatorów stopniowo budował relację z dziewczynką. W pierwszych rozmowach poruszał niewinne tematy, potem wysyłał zdjęcia pornograficzne, a w końcu składał jej propozycje seksualne i namawiał do spotkania.

Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące składania dziecku propozycji seksualnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i zmierzania do ich realizacji oraz prezentowania treści pornograficznych. Grozi mu za to kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i zakazał mu zbliżania się do dziewczynki i kontaktowania się z nią oraz zakazał kontaktowania się z innymi dziećmi za pomocą systemów teleinformatycznych.

Z kolei do zatrzymania 41-letniego mieszkańca Olkusza doszło w wyniku trwającej od dłuższego czasu pracy operacyjnej olkuskich policjantów. W jego mieszkaniu policjanci znaleźli materiały pornograficzne z udziałem dzieci oraz filmy pornograficzne prezentujące przemoc i akty zoofilii. Policjanci zabezpieczyli ok. 900 płyt, nośniki pamięci, komputery oraz laptop.

Zgromadzony obszerny materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących posiadania treści pornograficznych z udziałem dzieci, prezentujących przemoc, związanych z posługiwaniem się zwierzęciem i innymi, za co grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Hanna Pasek (PAP)