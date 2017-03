W czwartek Sejm ma zająć się wnioskiem PO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszki. Wniosek popierają Nowoczesna i PSL, PiS zapowiada obronę ministra.

"(Jestem) pełen przekonania, że rząd, którego jestem współuczestnikiem, dobrze wykonuje swoje zadania we wszystkich obszarach i nie będziemy zgadzać się na to, żeby ten rząd był meblowany przez opozycję" - powiedział Sellin.

"Nie zachęca mnie do głosowania przeciwko (...) ministrowi w rządzie, w którym sam jestem, wniosek opozycji. Natomiast jeśli są jakieś błędy, to je poprawiamy" - zadeklarował.

We wniosku o odwołanie Szyszki posłowie PO skrytykowali uchwaloną w połowie grudnia ub.r. nowelę ustawy, która pozwoliła prywatnym właścicielom ziemi na wycinkę drzew na swoim terenie, bez zezwoleń. Platforma negatywnie oceniła też zmiany personalne w podległych Ministerstwu Środowiska instytucjach, np. Państwowej Radzie Ochrony Przyrody. Sejmowa komisja środowiska negatywnie zaopiniowała wniosek PO o odwołanie ministra Szyszko.

"Z tymi powalanymi drzewami to są różne opinie, bo słyszę, że bardzo często to władze samorządowe wykorzystały to prawo do bardzo szybkiego załatwienia pewnych swoich problemów" - ocenił Sellin.

Zapewnił, że przepisy regulujące prawo do wycinki drzew będą znowelizowane tak, "żeby do takich sytuacji - zwłaszcza w sferze władzy publicznej - nie dochodziło". "Natomiast w sferze domeny prywatnej jednak chcielibyśmy utrzymać możliwość decydowania samemu o tym, co na swoich prywatnych działkach się robi. Z wyjątkiem oczywiście drzewostanów, które już mają swoje lata" - dodał.(PAP)