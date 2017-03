"Premier jest na bieżąco informowana o postępach w śledztwie" - podkreślono w oświadczeniu.

May poleciła, by na Downing Street w hołdzie ofiarom zamachu opuścić flagi do połowy masztu.

Jak poinformował Mark Rowley z londyńskiej Metropolitan Police, w wyniku ataku terrorystycznego w pobliżu parlamentu zginęły co najmniej cztery osoby, a co najmniej 20 zostało rannych.

Według informacji policji, sprawca najpierw wjechał samochodem w ludzi spacerujących po Moście Westminsterskim, a następnie ranił śmiertelnie nożem policjanta strzegącego jednego z wejść do parlamentu. Po wejściu na teren został zastrzelony przez interweniujące służby bezpieczeństwa. Policja twierdzi, że napastnik najprawdopodobniej działał w pojedynkę.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)