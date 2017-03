To pierwsza taka informacja Rady, która funkcjonuje od sierpnia 2016 r. Zgodnie z ustawą o Radzie Mediów Narodowych - która weszła w życie latem 2016 r. - Rada co roku musi przedstawić do 31 marca informację ze swojej działalności w poprzednim roku. Informacja ta ma być przedstawiana Sejmowi, Senatowi, prezydentowi, premierowi oraz Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

"Rada przyjęła we wtorek informację na temat swojej działalności w ubiegłym roku. Tę informację, zgodnie z ustawą, złoży do końca marca w Sejmie" - powiedział PAP Czabański po zakończeniu wtorkowego posiedzenia RMN.

Jak dodał uchwała w sprawie informacji została przyjęta we wtorek większością głosów. "Do informacji będą dołączone głosy odrębne" - poinformował.

Złożenie zdań odrębnych zapowiedziało dwóch członków RMN: Juliusz Braun (zgłoszony do Rady przez PO) oraz Grzegorz Podżorny (zgłoszony przez Kukiz'15).

W rozmowie z PAP Braun zapowiedział, że swoje zdanie odrębne złoży na piśmie w najbliższych dniach. "Moim zdaniem informacja zawiera tendencyjne oceny polityczne, wykracza poza kompetencje Rady i pomija wiele istotnych faktów, które powinny się w niej znaleźć" - powiedział.

Z koeli Podżorny stwierdził, że nim złoży swoje zdanie odrębne chce zapoznać się z ostatecznym tekstem sprawozdania RMN, które było jeszcze we wtorek korygowane. W jego ocenie w sprawozdaniu przyjętym we wtorek przez RMN znalazło się "dużo publicystyki, a mało faktycznego sprawozdania z przebiegu pracy Rady. "Nie tak powinna wyglądać informacja z działalności RMN" - dodał.

"Być może jest to skutek tego, że taki, wymagany ustawą o RMN, dokument był przygotowywany po raz pierwszy, bo wcześniej takiego ciała, jakim jest Rada Mediów Narodowych nie było" - zaznaczył.

Rada Mediów Narodowych liczy pięcioro członków. Zasiadają w niej trzy osoby wybrane przez Sejm - to posłowie PiS: Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk i Joanna Lichocka oraz dwie osoby powołane przez prezydenta spośród kandydatów wskazanych przez opozycję - to Juliusz Braun i Grzegorz Podżorny.

Wśród ustawowych zadań funkcjonującej od sierpnia 2016 r. Rady jest m.in. powoływanie i odwoływanie zarządów i rad nadzorczych TVP, Polskiego Radia oraz PAP.

Tuż po rozpoczęciu działalności przez RMN - pod koniec sierpnia ub.r. - został rozpisany konkurs na prezesa TVP. Rozstrzygnięto go w połowie października 2016 r., a zwyciężył w nim Jacek Kurski, który piastował to stanowisko od 8 stycznia 2016 r. Został wtedy na nie powołany przez ówczesnego szefa MSP Dawida Jackiewicza.

Z kolei pod koniec listopada 2016 r. Rada zdecydowała o rozpisaniu konkursu na nowego prezesa Polskiego Radia. Konkurs ten został rozstrzygnięty w połowie lutego br. - wygrała go Barbara Stanisławczyk-Żyła, która kierował radiem publicznym od początku stycznia 2016 r. (została wówczas powołana przez Jackiewicza). 17 lutego Stanisławczyk-Żyła poinformowała jednak, że rezygnuje z kierowania Polskim Radiem.

Konieczny stał się wybór nowego prezesa PR, ale - jak zapowiedział wówczas Czabański - bez rozpisywania kolejnego konkursu. Na początku marca RMN powołała Jacek Sobalę na stanowisko prezesa PR. (PAP)