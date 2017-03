"Szczyt NATO jest przygotowywany na koniec maja. Prezydent Duda oczywiście będzie reprezentował Polskę, przewodniczył polskiej delegacji na tym szczycie NATO w Brukseli" - powiedział Szczerski.

Zaznaczył, że będzie to szczyt krótki, którego głównym celem będzie przedyskutowanie z nową administracją amerykańską celów bezpieczeństwa wspólnego i strategii Sojuszu. "Będzie okazja do dyskusji na najwyższym szczeblu z prezydentem USA" - dodał.

prezydent na majowym szczycie NATO w Brukseli" width="620"> Szczerski: Prezydent na majowym szczycie NATO w Brukseli

"Naszym celem głównym jest potwierdzenie decyzji szczytu w Warszawie jako decyzji trwałych. Chodzi o to, żeby one były uznane przez cały Sojusz - wzmocnienie wschodniej flanki - za trwałą zdolność NATO do zwiększonej obrony naszej części Sojuszu, żeby ta kolektywna obrona była rzeczywiście obroną wspólną" - powiedział Szczerski.

Dodał, że polska strona będzie zabiegała, aby "elementy dowódcze" znajdowały się w naszej części Europy. "Oferta polska, żeby dowództwo wzmocnionej obecności NATO na wschodniej flance, było w Polsce, jest aktualna" - podkreślił prezydencki minister.

Zaznaczył, że szczyt w Brukseli nie będzie tak pełnowymiarowy jak szczyt w Warszawie rok temu. "To będzie szczyt z naszego punktu widzenia raczej potwierdzający decyzje warszawskie i dokonujący przeglądu sytuacji z nową administracją amerykańską. Wszyscy spodziewamy się, że na tym szczycie prezydent Trump powtórzy swoje oczekiwanie zwiększonego uczestnictwa i wydatków obronnych poszczególnych państw członkowskich w wydatkach całego Sojuszu" - powiedział Szczerski.

Prezydet - podkreślił Szczerski - na szczycie w Brukseli potwierdzi, że Polska jest jednym z krajów, które w pełni wykonują swoje zobowiązania sojusznicze "nie tylko jeśli chodzi o wydatki na obronność, ale także o uczestnictwo polskich wojsk we wspólnych przedsięwzięciach NATO".