Wyładowany materiałami wybuchowymi samochód eksplodował o godzinie 17 czasu polskiego na handlowej ulicy w dzielnicy Haj al-Amil, która o tej porze dnia jest szczególnie zatłoczona.

Nikt nie przyznał się do zamachu, ale w przeszłości do tego rodzaju ataków przyznawała się organizacja terrorystów sunnickich Państwo Islamskie (IS).

Mimo postępów wspieranej przez międzynarodową koalicję pod wodzą USA ofensywy sił irackich na ostatni bastion IS w Iraku, Mosul, dżihadyści wciąż regularnie dokonują ataków terrorystycznych wymierzonych w szyitów w Bagdadzie i innych miejscach Iraku. (PAP)