Francja: Po ataku sytuacja na lotnisku Paryż-Orly wraca do normalności

Dzień po ataku na żołnierzy, który doprowadził do zamknięcia dwóch terminali, sytuacja na paryskim lotnisku Orly w niedzielę stopniowo wraca do normalności - poinformował rzecznik portów lotniczych we francuskiej stolicy.