Watykan: Polski ksiądz nuncjuszem w Rwandzie

Papież Franciszek mianował księdza Andrzeja Józwowicza nuncjuszem apostolskim w Rwandzie i podniósł go do godności arcybiskupa - podało w sobotę watykańskie biuro prasowe. Do tej pory polski ksiądz był radcą w tej nuncjaturze.