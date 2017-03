Francja: Koniec przyjmowania kandydatur w wyborach prezydenckich

Rada Konstytucyjna zakończyła w piątek przyjmowanie rekomendacji dla kandydatów do wyborów prezydenta Francji. Aby zostać dopuszczonym, przedstawić należy co najmniej 500 podpisów deputowanych (również tych do Parlamentu Europejskiego), merów czy radnych.