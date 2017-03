- (Ale) My nie mamy powodów, by popierać ten rząd, szczególnie ministrów Szyszki, Jurgiela, czy Radziwiłła, bo oni popełniają fatalne błędy i szkodzą Polsce – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło, który zamierza zgłosić PO.

Paweł Kukiz, także obecny w studio RMF FM, stwierdził krótko: „Oczywiście, nikt z nami nie rozmawiał. I tyle”. Lider ruchu Kukiz’15 dodał następnie, że „zarówno PO i PiS robią wszystko, by dążyć” do ustanowienia systemu dwupartyjnego.

