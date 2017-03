Rzecznik rządu: Zaproszenie na szczyt G20 to wielki zaszczyt

Zaproszenie Polski po raz pierwszy w historii na szczyt G20, który odbędzie się w połowie marca, to wielki zaszczyt - mówił w środę w "Radiu Plus" rzecznik rządu Rafał Bochenek. Podkreślił, że do grupy G20 należą państwa "kreujące światową politykę gospodarczą".