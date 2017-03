Irak: Koalicja: wszystkie drogi do Mosulu odcięte, IS jest w pułapce

Dżihadyści z Państwa Islamskiego (IS) broniący się w Mosulu znaleźli się w pułapce, bowiem wspierane przez USA irackie wojska całkiem odcięły dostęp do miasta z zewnątrz. Wszyscy bojownicy zginą - powiedział w niedzielę specjalny wysłannik USA ds. walki z IS.