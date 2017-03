Szwecja: Kolejna strzelanina w Malmoe, jedna ofiara śmiertelna

Do piątej w tym roku strzelaniny doszło w sobotę wieczorem w Malmoe, trzecim co do wielkości mieście Szwecji. Jedna osoba nie żyje, druga została ciężko ranna - potwierdziła w niedzielę policja regionu Skania.