„Przede wszystkim jestem Polakiem, patriotą, zakochanym w polskiej przyrodzie i w żadnym przypadku nie pozwoliłbym zrobić krzywdy polskiej przyrodzie - byłbym pierwszy, który by protestował. Ale też jestem na wielu szkoleniach prowadzonych przez Lasy Państwowe - przez wybitnych naukowców. Ci pasjonaci leśnictwa, drzew, mówią, że drzewo jest skarbem przyrody, bo rośnie i w sile wieku powinno zostać wycięte. Bo jeżeli się zrobi stare, będzie siało chorobami, będzie zakażało inne drzewa. Będzie niebezpieczeństwo uszkodzeń” – powiedział.

„Spróchniałe drzewo nie daje żadnego pożytku. W związku z tym drzewo naturalnie powinno być w sile wieku wycięte - i w miejsce pięknego drzewa sadzimy kilkanaście lub kilkadziesiąt małych” – dodał Kluska.

Jego zdaniem, „ta ustawa generalnie jest rozwiązaniem wspaniałym, bo likwiduje podział Polaków na gorszych i lepszych, którzy mają dostęp do władzy i mogą te zezwolenia dostawać. Proszę zobaczyć, ile drzew wspaniałych wycinano przy poprzednim prawie i jakoś lamentu nie było. Dlatego, że wycinali swoi” – stwierdził gość Krzysztofa Ziemca.

Pytany o plan Morawieckiego, ocenił że ma on ogromną perspektywę i możliwości.

„To jest plan, który moim zdaniem ma ogromną perspektywę i możliwości. Jednakże pod warunkiem, że odblokujemy małe i średnie firmy. Małe i średnie firmy, jeżeli zaczną być faktyczną krwią polskiej gospodarki - one wymuszą na średnich innowacyjność, no bo one mają małe koszty, one mają ogromny dynamit, bo nie mają nic do stracenia. One prą do przodu i one wymuszają na dużych firmach postęp. I to jest klucz do innowacyjności gospodarki” – wyliczał.

Plan „idzie w dobrą stronę, ale brakuje mu podstawy w postaci odblokowania małych i średnich firm, na wzór chociażby gospodarki angielskiej. Tam to jest rozwiązane wzorowo. Tam mała i średnia firma nie jest zobowiązana praktycznie żadną regulacją, poza zarejestrowaniem, płaceniem podatków” - stwierdził Kluska.

