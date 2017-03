Odwołanie Sławomira Nitrasa "to zemsta PiS za protest opozycji"

Odwołanie posła Sławomira Nitrasa (PO) z funkcji szefa delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE to zemsta PiS za protest opozycji w Sejmie; to "skandal" i "małostkowość" - ocenili w piątek politycy PO i Nowoczesnej.