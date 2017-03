Efektem rozmów ma być podpisanie - prawdopodobnie jeszcze w środę przed południem - porozumienia społecznego, otwierającego drogę do połączenia górniczych firm. W efekcie powstanie największa górnicza spółka, zatrudniająca ponad 43 tys. osób w dziewięciu kopalniach.

Zasadnicza treść porozumienia została ustalona w poniedziałek, kiedy zaakceptowały ją trzy z 14 związków działających w KHW. Podczas wtorkowych, zakończonych po północy obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach, do dokumentu wprowadzono dalsze poprawki, wzmacniające gwarancje pracownicze - w tej formie porozumienie zaakceptowały pozostałe związki.

W środę rano związkowcy ponownie spotkali się w siedzibie PGG z wiceministrem Tobiszowskim. Liczy on, że teraz wszystkie związki zaakceptują jednolity tekst porozumienia - prawdopodobnie po podpisaniu zostanie on opublikowany.

Porozumienie gwarantuje całej ok. 13-tysięcznej załodze holdingu pracę w Polskiej Grupie Górniczej. Obowiązujący w KHW układ zbiorowy pracy zostanie rozwiązany, a pracownicy będą wynagradzani według zasad obowiązujących w Grupie, co dla dużej części górników ma oznaczać wyższe miesięczne uposażenia. W ciągu roku ma być wynegocjowany nowy układ zbiorowy dla całej PGG.

Porozumienie umożliwi - dzięki pomocy PGG - wypłacenie załodze KHW całości nagrody rocznej (tzw. czternastej pensji) za ubiegły rok (dotąd górnicy dostali zaliczkowo część świadczenia - tysiąc zł), a także daje gwarancję, że zadłużonemu na 2,5 mld zł holdingowi nie zabraknie środków na bieżące wypłaty.

Jednym z punktów spornych w negocjacjach była sprawa terminów przekazania do spółki restrukturyzacyjnej dwóch kopalń KHW: Wieczorek, gdzie kończą się złoża węgla, oraz ruchu Śląsk, czyli rudzkiej części kopalni Wujek. W załączniku do porozumienia ustalono, że specjalny zespół przeanalizuje m.in. zasadność włączenia Śląska do należącej do PGG kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej.

Zawarcie porozumienia ze związkowcami ma umożliwić prowadzenie dalszych procedur zmierzających do połączenia dwóch górniczych firm. Na środę zaplanowane jest spotkanie z inwestorami, którzy mają dokapitalizować powiększoną PGG (według wcześniejszych informacji łączna kwota dokapitalizowania to ok. 1 mld zł, z czego 700 mln zł mają dać Węglokoks, Enea i TF Silesia). W czwartek natomiast odbędzie się spotkanie z instytucjami finansowymi, które blisko pięć lat temu objęły warte ponad 1,2 mld zł obligacje KHW. (PAP)