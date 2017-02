Zwracając się w poniedziałek w specjalnym komunikacie do duchowieństwa z archidiecezji gnieźnieńskiej, abp Polak zachęcił księży i osoby konsekrowane, żeby w pierwszy piątek Wielkiego Postu modlili się w intencji ofiar pedofilii i podjęli pokutę za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich. Przypomniał, że do tego samego wezwał papież Franciszek.

"Odprawiając tego dnia nabożeństwo Drogi Krzyżowej, poszcząc i składając jałmużnę, chcemy prosić Boga bogatego w miłosierdzie o Jego przebaczenie dla tych naszych braci i sióstr, którzy sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu, zawiedli zaufanie Jezusa Chrystusa, Kościoła oraz dzieci i ich rodzin, dopuszczając się haniebnego grzechu wykorzystania seksualnego małoletnich" – napisał prymas.

Hierarcha przypomniał, że podstawową zasadą posługi Kościoła jest poszanowanie godności każdej osoby na wzór Chrystusa. "Wszystko, co rujnuje tę zasadę, co sprawia, że ludzka godność może zostać naruszona czy wprost podeptana, domaga się jasnej i jednoznacznej reakcji" – napisał abp Polak.Prymas zaapelował o modlitwę o to, żeby Bóg "uleczył serca osób zranionych grzechem pedofilii, aby przebaczył pokutującym sprawcom tych grzechów, a cały Kościół zachował w przyszłości od tego straszliwego zła".

Abp Polak zapowiedział, że wspólne modlitwy przebłagalne w archidiecezji zostaną powtórzone również tydzień później, 11 marca, podczas wielkopostnego czuwania modlitewnego wszystkich kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej.