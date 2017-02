W wyniku wpadki na gali oscarowej statuetkę dla najlepszego filmu stracił film „La La Land”, a zyskał „Moonlight”. Barry Jenkins opowiedział o swoich odczuciach w tym temacie. - Targały mną niedorzeczne emocje. Spędziliśmy z nimi mnóstwo czasu. Przez to, że znałem Jordana wcześniej, wiedziałem, że naprawdę mówi szczerze. To był szok, ale jednocześnie chciałem podejść i go przytulić - stwierdził. Co miał do powiedzenia Jordan Horowitz, który musiał oddać nagrodę w ręce kolegi? - To co się stało, już się stało. To był niefart, jednak czułem się zaszczycony, że mogłem przekazać nagrodę swoim przyjaciołom z „Moonlight”. Jestem podekscytowany razem z nimi. Zbliżyliśmy się do siebie przez parę ostatnich miesięcy - powiedział.