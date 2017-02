Kukiz'15 chce likwidacji akcyzy na samochody

Polska to jedyny kraj UE stosujący akcyzę na samochody, a służy to tylko zapewnieniu wpływów do budżetu kosztem obywateli - uważają politycy Kukiz'15. Dlatego - jak poinformował Stanisław Tyszka - klub Kukiz'15 przygotował projekt likwidujący akcyzę na samochody.