Podejrzany to 23 letni mieszkaniec powiatu opolskiego. Przez internet próbował namówić 11 letnią dziewczynkę do seksu. Nie wiedział, że zamiast z nastolatką, nawiązał kontakt z pracownikiem firmy ochroniarskiej. W trakcie tygodniowej korespondencji namawiał swoją ofiarę do spotkania. Został zatrzymany przed dworcem PKP w Opolu, skąd miał odebrać dziewczynkę.

W niedzielę mężczyzna został doprowadzony do prokuratora. Przedstawiono mu zarzut 200a kodeksu karnego. Mówi on m.in. o namawianiu i dążeniu za pomocą internetu lub sieci telekomunikacyjnej osoby mającej mniej niż 15 lat do czynności seksualnych. Za ten czyn grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. (PAP)