"Na dzień 18 lutego 2017 roku ilość posiadanego przez Iran uranu wzbogaconego do zawartości 3,67 proc. (rozszczepialnego izotopu) U-235 wynosiła 101,7 kilogramów" - głosi wydawany co kwartał raport na temat irańskiej atomistyki. Jest to znacznie mniej od dozwolonej ilości 300 kg gazowego heksafluorku uranu, co stanowi ekwiwalent 202,8 kg uranu.

Najnowsza edycja poufnego raportu MAEA dla jej państw członkowskich jest pierwszą od czasu objęcia prezydentury USA przez Donalda Trumpa - zdecydowanego krytyka porozumienia nuklearnego z Teheranem.

Dokument ten podaje również, że irański zapas ciężkiej wody wynosi obecnie 124,2 ton przy dozwolonym limicie 130 ton. (PAP)