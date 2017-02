Mężczyzna został zatrzymany w wyniku, koordynowanych przez Europol, wspólnych działań polskich i rumuńskich policjantów. "To kolejna akcja w ramach międzynarodowych działań organów ścigania skierowanych przeciwko przestępczości pedofilskiej" - powiedział PAP rzecznik KGP mł. insp. Mariusz Ciarka.

Do zatrzymania mężczyzny doszło dzięki policjantom z wydziału do walki z handlem ludźmi Biura Kryminalnego KGP oraz wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

"Śledczy ustalili, że w internecie pojawiły się materiały o treści pedofilskiej, gdzie pokrzywdzoną jest małoletnia z Polski. Działania policjantów doprowadziły do zidentyfikowania tożsamości i ustalenia miejsca zamieszkania pedofila. Jak się okazało to 37-letni Polak na co dzień zamieszkujący w Bukareszcie" - powiedział Ciarka.

Zatrzymanie mężczyzny zostało przeprowadzone we współpracy z rumuńską policją. W trakcie przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli kilka komputerów oraz nośniki danych, m.in. dyski twarde, pendrivy oraz płyty CD i DVD.

"Na wniosek rumuńskiej prokuratury sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego" - powiedział rzecznik KGP.(PAP)