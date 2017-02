Kaczyński w trakcie debaty nad odwołaniem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego podziękował szefowi PO Grzegorzowi Schetynie za wystąpienie. "On tutaj znakomicie scharakteryzował 8 lat rządów PO w Sejmie" - ocenił. Wspomniał w tym kontekście o odrzucaniu praw opozycji, "mówieniu, że opozycja musi być anihilowana" i "przypominaniu: wygrajcie wybory". "No to wygraliśmy" - powiedział prezes PiS.

Jak dodał, on mógłby wprowadzić niewielkie zmiany w wystąpieniu Schetyny, podać tam kilka nazwisk, i byłoby to wystąpienie na temat nie PiS, ale Platformy. Jak powiedział, przypomniałby "panią, która swego czasu w pas kłaniała się mężczyźnie, panu Tuskowi".

Prezes PiS mówił też o "fenomenie fałszywej świadomości". "Przypuszczam, że pan być może wierzy w to co pan mówi" - zwrócił się do Schetyny.

"Ta grupa, którą pan reprezentuje ma taką świadomość. Jest emanacją szerszej grupy społecznej: profitentów procesu, który się w Polsce od lat 80. odbywał, którzy dzięki negatywnym cechom społecznym zdołali się przebić i mają fałszywą świadomość wzmacnianą przez bardzo prymitywną formę liberalizmu" - dodał Kaczyński.