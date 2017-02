Jak poinformował we wtorek PAP rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski, wśród zatrzymanych osób są założyciele zorganizowanej grupy przestępczej. "Podejrzani to mieszkańcy województwa mazowieckiego, dolnośląskiego i lubuskiego, w wieku od 35 do 75 lat. Liderem grupy był najstarszy z zatrzymanych mężczyzn" - podał Petrykowski.

Według policji oszuści szukali firm, które mają kłopoty finansowe. Za opłatą oferowali przedsiębiorcom pomoc przy uzyskaniu dotacji unijnej lub kredytu. "Na chwilę obecną zebrane materiały pozwoliły udokumentować straty na kwotę co najmniej dwóch mln zł. Policjanci podejrzewają, że pokrzywdzonych może być nawet kilkadziesiąt firm z terenu kraju" - przekazał rzecznik.

Poszczególni członkowie grupy mieli przypisane role. Jedna z osób oferowała pomoc przy uzyskaniu dotacji unijnej, inna pobierała opłaty za rzekomą obsługę prawną tych transakcji, jeszcze inna odgrywała rolę zagranicznego inwestora. Wyłudzane pieniądze były m.in. wyprowadzane za granicę.

Cztery osoby podejrzane w tej sprawie zostały tymczasowo aresztowane. Za tego rodzaju oszustwo grozi kara do ośmiu lat więzienia.(PAP)