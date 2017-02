Staffan de Mistura dodał, że rezolucja nr 2254 RB ONZ, uchwalona 18 grudnia 2015 roku, opiera się na trzech głównych punktach: powołaniu przejściowych władz Syrii, pracy nad nową konstytucją i zmierzaniu do przeprowadzenia wyborów pod auspicjami ONZ.

"Taki jest plan i nie zmienimy go, w przeciwnym razie otworzymy puszkę Pandory" - powiedział de Mistura dziennikarzom w Rzymie.

Rzeczniczka de Mistury poinformowała tymczasem, że specjalny wysłannik ONZ ds. Syrii nie weźmie udziału w zaplanowanych na środę i czwartek rozmowach na temat Syrii w stolicy Kazachstanu, Astanie. Przedstawiciel ONZ wyśle tam pięcioosobową delegację, która spotka się z przedstawicielami Rosji, Iranu i Turcji.

Nie jest również pewny udział syryjskich rebeliantów w rozmowach w Astanie. Ich zdaniem Rosja nie skłoniła rządu w Damaszku do pełnego przestrzegania rozejmu obowiązującego od 30 grudnia.

Jako gest dobrej woli przed rozmowami w Astanie syryjski rząd zadeklarował w poniedziałek, że jest gotowy do wymiany więźniów na osoby przetrzymywane przez rebeliantów. Miałoby to zwiększyć zaufanie między stronami konfliktu przed negocjacjami w sprawie jego uregulowania.

Celem drugiej rundy rozmów w Astanie jest przypieczętowanie obowiązującego w Syrii rozejmu, którego gwarantami są Rosja, Turcja i Iran. Spotkanie w Kazachstanie ma być uzupełnieniem prowadzonych pod auspicjami ONZ rozmów w Genewie; wznowienie tych negocjacji zaplanowano na 23 lutego.

Podczas styczniowych rozmów w stolicy Kazachstanu Iran, Rosja i Turcja uzgodniły m.in. trójstronny mechanizm monitorowania i egzekwowania zawieszenia broni w Syrii, który ma powstrzymać strony konfliktu przed prowokacjami; pozwala on tym trzem państwom na natychmiastową reakcję na wszelkie przypadki naruszenia rozejmu.

Rezolucja nr 2254 RB ONZ zobowiązała specjalnego wysłannika ONZ do Syrii "do zaproszenia przedstawicieli syryjskiego rządu i opozycji do podjęcia w trybie pilnym formalnych negocjacji w sprawie procesu zmian politycznych". Jako cel negocjacji dokument wyznacza m.in. powołanie władz przejściowych oraz przeprowadzenie w Syrii wyborów do połowy 2017 roku.