Nowoczesna: Macierewicz powinien odnieść się do słów gen. Pytla o zamachu smoleńskim

Poseł Nowoczesnej Adam Szłapka zaapelował do szefa MON Antoniego Macierewicza, aby odniósł się do wypowiedzi byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Piotra Pytla, według którego Macierewicz powiedział, że "zamach smoleński to tylko narzędzie polityczne".