Komunikat ujawnia listę nazwisk 13 szefów IS, którzy mieli zginąć w operacji, jednak nie ma wśród nich Bagdadiego.

W oświadczeniu poinformowano, że nalot przeprowadziły w sobotę myśliwce F-16. Ich celem był dom w okolicach miasta al-Kaim w zachodniej części Iraku, która graniczy z Syrią. Podczas tej samej operacji samoloty irackie zbombardowały też trzy inne cele w tej części kraju; zabito 64 islamistów.

Armia tłumaczy, że w zeszłym tygodniu Bagdadi przyjechał do Iraku z syryjskiego miasta ar-Rakka, które uchodzi za stolicę IS. Celem jego wizyty było spotkanie z dowódcami IS i omówienie sytuacji w Mosulu na północy Iraku. Według irackiej armii Bagdadi miał też rozmawiać na temat wyboru swego następcy.

Bagdadi, który jest Irakijczykiem, był w przeszłości kilkukrotnie ranny. W listopadzie ubiegłego roku opublikowano jego ostatnie publiczne orędzie, w którym wezwał do obrony Mosulu, który jest ostatnim dużym irackim miastem w rękach IS.

W Mosulu cały czas trwają walki między siłami rządowymi a bojownikami IS. W ostatnim czasie IS straciło kontrolę nad wschodnią częścią miasta, która jest całkowicie w rękach rządowych. (PAP)