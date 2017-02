"Prokurator wydał postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia dowodu, a także wystąpił do właściwego organu na terenie Niemiec o to, aby wykonał to postanowienie" - powiedziała PAP prok. Aldona Lema. "Żądamy zabezpieczenia, wykonania tego postanowienia i wydania tego dowodu rzeczowego" - dodała rzeczniczka.

Polscy śledczy zdecydowali, że ws. przekazania ciężarówki użytej w zamachu zastosują przepisy art. 589g Kodeksu postępowania karnego. Według Lemy, to realizacja jednej z decyzji ramowych Unii Europejskiej, czyli tzw. zamrożenia dowodów. "Decyzja ramowa przewidziała dla państw UE możliwość wprowadzenia do swoich procedur instytucji związanej z wykonaniem takiego postanowienia strony polskiej na terytorium innego państwa" - powiedziała.

Postanowienie zostało już wysłane niemieckim śledczym. Odpowiedź może nadejść w ciągu dwóch tygodni od otrzymania przez stronę niemiecką postanowienia - powiedziała Lema. "Jedyne, na co oczekujemy, to określenie terminu, kiedy samochód zostanie wydany" - dodała.

Wcześniej niemieccy śledczy wskazywali na rozbieżności między polskimi i niemieckimi przepisami dotyczącymi zastosowania konkretnej instytucji prawnej do przekazania ciężarówki.

Jak powiedziała Lema, prokuratura czeka także na przetłumaczenie 300 kart materiałów już przekazanych przez Niemców. Chodzi m.in. o czynności dowodowe przeprowadzone przez niemieckich śledczych w stosunku do ciężarówki.

Kierowca z Polski Łukasz Urban był pierwszą ofiarą zamachu, którego 19 grudnia dokonał Tunezyjczyk Anis Amri. Terrorysta porwał ciężarówkę, zabił polskiego kierowcę, a następnie wjechał 40-tonowym pojazdem w ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym w centrum Berlina na Breitscheidplatz. W wyniku zamachu 12 osób zostało zabitych, a ponad 50 rannych, wielu z nich bardzo ciężko. Amri został zastrzelony kilka dni później w okolicach Mediolanu. (PAP)