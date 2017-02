Premier po piątkowym wypadku przebywa nadal w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Rozmawiała w niedzielę wieczorem na żywo z Wiadomościami TVP.

"Liczę na to, że decyzja w sprawie opuszczenia przeze mnie szpitala zapadnie w ciągu kilku dni" - powiedziała. Pytana o stan zdrowia powiedziała: "czuję się naprawdę dobrze, to nie są poważne obrażenia; może dlatego, że dobrze zadziałały pasy bezpieczeństwa".

Podziękowała za życzenia powrotu do zdrowia. Poinformowała, że z takimi życzeniami dzwoniły do niej m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Wielkiej Brytanii Theresa May.